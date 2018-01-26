На Сахалине студент колледжа нанес 10 ударов ножом школьнику

Несовершеннолетний учащийся колледжа доставлен в Сахалинскую областную клиническую больницу, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. По предварительным данным следователей, ножевые ранения потерпевшему в ходе конфликта нанес 17-летний студент этого же учебного заведения. Специалисты ведомства проводят доследственную проверку. "Новый день" уточняет, что пострадавшему 15 лет.

Сайт Sakh.com, напротив, пишет, что ранен не студент, а школьник и ему 17 лет, а учащийся Сахалинского промышленно-экономического техникума вышел покурить на перемене между занятиями и поссорился со школьником. Со слов других студентов издание сообщает, что зачинщиком конфликта стал студент, у него с собой были нож и газовый баллончик, а школьник до последнего момента уклонялся от конфликта.

По информации сайта, студент распылил перцовый газ и 10 раз пырнул школьника ножом, а потом попытался убежать.

Возможно, виноват раненый

Однако на форуме Sakh.com интернет-пользователи приводят другую версию случившегося. Как написал один из форумчан, "все было не так". "Пришла из города толпа вымогателей (в том числе "несчастный" школьник) и стала выпасать студента. Парень защищался, и видно, сдали нервы. Наверное, инцидент имеет давнюю историю. Возможно, со школы", - сообщил анонимный юзер.

Другие форумчане поддерживают эту версию и пишут, что иначе непонятно, зачем "жертва" пришла к техникуму, "да еще долго там ошивалась". Судя по тому, что у студента были при себе нож и баллончик, он был готов к этой встрече, предполагают комментаторы. Также сообщается, что студент не курит и из хорошей семьи, а школьники давно наведываются в техникум и вымогают у студентов деньги и пострадавший пришел вместе с "группой поддержки" из 15 человек.

"Я пишу то, что знаю на 100%, они чуть ли не с самого 1 сентября там отбирали деньги и унижали ребят, все очень грустно и печально", - написал один из форумчан. "Они пацана с первой пары ждали, когда у того закончатся занятия, и, когда он вышел, толпой наехали на него, не один на один там все было, потом бить начали. Надо было, чтоб они его убили? Это самооборона в состоянии аффекта, они уже не раз пытались забрать у первокурсников деньги", - подтверждает другой интернет-пользователь.

Так или иначе, ударившего учащегося ножом задержала полиция, сейчас выясняются причины и подробности произошедшего. По словам очевидцев, у пострадавшего пробиты легкие. // NEWSru.com