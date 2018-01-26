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Антикоррупционное агентство вынесло предписания двум высокопоставленным чиновникам

26.01.2018 15:12

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вынесло предписания председателю Государственной казначейской службы Украины Татьяне Слюз и председателю правления Пенсионного фонда Украины Алексею Зарудному за нарушения законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

По результатам проверки в антикоррупционном агентстве заявили о ряде нарушений в ведомствах.

Антикоррупционное агентство вынесло предписания двум высокопоставленным чиновникам

В частности, речь идет о несвоевременном предоставлении деклараций за 2015 и 2016 годы, отсутствии надлежащих условий для информирования о коррупции через специальную телефонную линию, официальный сайт, посредством электронной связи, в том числе, и сотрудниками ведомств анонимно.

В НАПК потребовали от руководителей ведомств провести служебные расследования, принять необходимые меры, а о результатах сообщить в антикоррупционное агентство. // «Факты»

 

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