Антикоррупционное агентство вынесло предписания двум высокопоставленным чиновникам

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вынесло предписания председателю Государственной казначейской службы Украины Татьяне Слюз и председателю правления Пенсионного фонда Украины Алексею Зарудному за нарушения законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
По результатам проверки в антикоррупционном агентстве заявили о ряде нарушений в ведомствах.
В частности, речь идет о несвоевременном предоставлении деклараций за 2015 и 2016 годы, отсутствии надлежащих условий для информирования о коррупции через специальную телефонную линию, официальный сайт, посредством электронной связи, в том числе, и сотрудниками ведомств анонимно.
В НАПК потребовали от руководителей ведомств провести служебные расследования, принять необходимые меры, а о результатах сообщить в антикоррупционное агентство. // «Факты»
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....