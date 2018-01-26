Грабители вынесли из столичного ресторана оборудования для майнинга

Вчера в Киеве было совершено разбойное нападение на ресторан. В результате нападения грабители завладели оборудованием для майнинга криптовалют.

Об этом сообщили УНН в полиции.

Нападение произошло вечером. Трое неизвестных мужчин зашли в ресторан в центре столицы через черный ход. В подсобном помещении они, угрожая оружием, заставили работников заведения лечь на пол. После чего грабители забрали оборудование для майнинга на сумму более 30 000 долларов и скрылись в неизвестном направлении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, летом 2017 года следователи Святошинского управления полиции и Службы безопасности Украины обнаружили на территории государственного предприятия "Лечебно-оздоровительный центр" ИЭС им. Патона" 200 единиц компьютерного оборудования для генерации (майнинга) криптовалюта Bitcoin.

Однако статус, как же криптовалют так и процесса их получения (майнинга) в Украине не урегулирован.