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Пьяный водитель после ДТП вызвал друга, чтобы тот взял на себя вину

26.01.2018 15:38

На Фонтанской дороге в Одессе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Alpha Romeo.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одессы.

Картинки по запросу ДТП

По сообщению одного из участников ДТП и свидетелей происшествия, водитель Alpha Romeo был в состоянии алкогольного опьянения и отрицал факт нахождения за рулем в момент аварии.

После этого он вызвал на место своего товарища, чтобы тот взял ответственность на себя.

На месте составили протокол об административном правонарушении по ст. 124 и по ст. 130 ч. 1.

Драгер подтвердил опьянение водителя — 1.01 промилле.

«От подписания административных материалов водитель отказался в присутствии двух свидетелей», — сообщили в патрульной полиции. // Realist

 

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