Пьяный водитель после ДТП вызвал друга, чтобы тот взял на себя вину

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На Фонтанской дороге в Одессе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Alpha Romeo.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одессы.
По сообщению одного из участников ДТП и свидетелей происшествия, водитель Alpha Romeo был в состоянии алкогольного опьянения и отрицал факт нахождения за рулем в момент аварии.
После этого он вызвал на место своего товарища, чтобы тот взял ответственность на себя.
На месте составили протокол об административном правонарушении по ст. 124 и по ст. 130 ч. 1.
Драгер подтвердил опьянение водителя — 1.01 промилле.
«От подписания административных материалов водитель отказался в присутствии двух свидетелей», — сообщили в патрульной полиции. // Realist
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