Борис Гребенщиков емко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в России

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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков считает нынешнюю ситуацию в России гораздо худшей, чем в годы СССР.
Как передает «Росбалт», об этом он заявил на пресс-конференции в музее «Эрарта».
Отвечая на вопрос, не считает ли он, что Россия возвращается обратно в Советский Союз, Борис Гребенщиков сказал: «Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых (больших) идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше».
Он также объяснил, почему слушателям приходится растолковывать смысл его песен. «Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь. Те, кто умеют думать, могут получить отдельное удовольствие», — сказал Гребенщиков. // «Факты»
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