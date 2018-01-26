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Борис Гребенщиков емко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в России

26.01.2018 15:51

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков считает нынешнюю ситуацию в России гораздо худшей, чем в годы СССР. 

Как передает «Росбалт», об этом он заявил на пресс-конференции в музее «Эрарта».

Гребенщиков емко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в России

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что Россия возвращается обратно в Советский Союз, Борис Гребенщиков сказал: «Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых (больших) идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше».

Он также объяснил, почему слушателям приходится растолковывать смысл его песен. «Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь. Те, кто умеют думать, могут получить отдельное удовольствие», — сказал Гребенщиков. // «Факты»

 

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