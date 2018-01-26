Поліція впроваджує нові методи розслідування викрадень людей та їх повернення за криптовалюту

Такий вид злочинів є порівняно новим для країни. Нещодавно затримано зловмисників у Києві за вимагання викупу в біткоїнах на суму, еквівалентну 5 мільйонам доларів. Про це начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Тіхонов повідомив сьогодні, 26 січня, аналізуючи роботу поліції з розкриття фактів викрадення людей, де предметом викупу є електронні кошти.

За словами Сергія Тіхонова, злочинний світ адаптується до змін дуже швидко, зокрема – і до еволюції валюти. Після появи криптовалют та можливості передавати кошти на електронний гаманець злочинці намагаються скористатись цим способом для незаконного збагачення. Вперше з таким видом злочину українські правоохоронці зіткнулись у 2016 році. Водночас поліцейські також вдосконалюють свої методи протидії новим злочинам.

Керівник підрозділу розповів про особливості викриття злочинних груп, які спеціалізуються на такому виді злочинів. Зокрема, йдеться про встановлення зловмисників, яких приваблює можливість отримання коштів, однак самі зловмисники при цьому залишаються не ідентифікованими. Викрадачі виходять на зв’язок з родичами жертви, які готові віддати викуп. При «розрахунках» зі зловмисниками потерпілі використовують криптовалюту.

Сергій Тіхонов зазначив, що у 2017 році поліція зареєструвала 507 кримінальних проваджень за фактом викрадень людей. Вже 386 зловмисникам повідомлено про підозру. У чотирьох випадках зловмисники вимагали викуп у вигляді криптовалюти.

«Ми бачимо тут чітку роль організованої злочинності, відтак – працюємо над виявленням організованих злочинних груп, які за цим стоять. Крім того, ми виявляємо конкретних людей, які віддають накази, знаходячись інколи в інших країнах світу», – повідомив Сергій Тіхонов.

Начальник Департаменту карного розшуку зазначив, що оперативники виходять на слід зловмисників після збору детальної інформації про потерпілого та її повного аналізу.

«За останній час маємо чотири факти викрадень людей з вимогою викупу в електронній валюті. Злочини мали місце у Києві, Вінниці та Одесі», - розповів Сергій Тіхонов.

За його словами, останнім таким прикладом стало затримання зловмисників за викрадення двох осіб у Києві. Вони вимагали викуп з потерпілих у криптовалюті – біткоїнах. Сума викупу склала еквівалент п’яти мільйонам доларів. У результаті проведеної роботи поліцейські звільнили заручників, які кілька місяців провели у полоні.

«Зловмисники ідентифіковані, наразі з ними проводять слідчі дії. Водночас ми активно працюємо далі, аби встановити інших учасників злочинної групи та притягнути їх до відповідальності», – зазначив керівник Департаменту.

Сергій Тіхонов нагадав, що у 2017 році українська поліція стала членом Європолу. Відтак в українських правоохоронців з’явився новий інструмент – так звана спеціальна слідча група, до якої входитиме низка країн. Співробітники, які увійдуть до цієї групи, документуватимуть діяльність злочинних «авторитетів» та «злодіїв в законі» не лише в Україні, а й закордоном.

«Адже злочини вчиняються в Україні, а гроші, здобуті незаконним шляхом, осідають в закордонних банках. Згодом зловмисники використовують їх у придбанні нерухомості та у бізнесі на території інших країн», – зазначив Сергій Тіхонов.

Керівник Департаменту повідомив про об’єднання зусиль декількох держав для досягнення однієї мети – боротьби зі всіма проявами організованої злочинності. У рамках міжнародної співпраці Нацполіція України отримала можливість проводити слідчі дії на території інших країн-членів Євросоюзу.

«Ми розвиваємось, адаптуємось до ефективного розкриття нових видів злочинності», – підсумував Сергій Тіхонов.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали зловмисників, які викрали киянина.

Департамент комунікації

Національної поліції України