На Луганщиі направлено до суду обвинувальний акт стосовно підлітка, який вчинив розбій та убивство

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів), вчинене неповнолітнім мешканцем.

Розслідуванням встановлено, що ввечері 7 листопада 2017 року неповнолітній мешканець Сєвєродонецька, знаходячись в приміщенні пункту прийому металобрухту, маючи умисел на заподіяння смерті іншій особі, з метою заволодіння грошовими коштами, наніс 35 ножових поранень в область тулубу, грудної клітини та кінцівок 52-річного потерпілого.

Від отриманих тілесних ушкоджень літній чоловік помер на місці.

Під час досудового розслідування неповнолітньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинення інкримінованого правопорушення неповнолітньому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області