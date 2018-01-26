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Суд «отмазал» Саакашвили от ночевки в палатке с «соратниками» ночным домашним арестом

26.01.2018 16:31

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры

Апелляционный суд г. Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, назначив экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00, передает "112 Украина".

Картинки по запросу Саакашвили

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря в квартире одного из его сторонников. Его подозревают по статье Уголовного кодекса Украины в "содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности".

Как утверждает генпрокурор Юрий Луценко, экс-президент Грузии получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине. Он привел записи перехвата разговоров, которые, по его словам, подтверждают это. Саакашвили назвал ложными все обвинения в свой адрес. После этого Сергей Курченко заявил, что не знаком с Михеилом Саакашвили.

11 декабря 2017 Печерский районный суд Киева после задержания отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения. Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение с требованием назначить домашний арест.

Ранее  Саакашвили заявил, что будет жить в палаточном городке у здания Верховной Рады.

 

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