Радикал Мосийчук сообщил о задержании в Москве экс-главаря боевиков «ЛНР» Плотницкого

Политик отмечает, что о задержании бывшего главаря боевиков подтвердили в Москве

Экс-главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий, который находился в бегах на территории России, арестован в Москве. Об этом написал на своей в Facebook нардный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Он отметил, что главарям боевиков уготована одна судьба – быть либо убитыми украинскими военными, либо будут устранены российскими спецслужбами.

"Крысы пожирают крыс! Из Москвы подтвердили: вчера ФСБ арестовало бывшего главаря Луганской оккупационной администрации Игоря Плотницкого. И так будет с каждым коллаборантом! Одних, как Гиви и Моторолу, ликвидируют украинские силовики, а других, вроде Плотницкого, зачистят кремлевские спецслужбы", – написал Мосийчук.

Также нардеп добавил, что теперь на очереди другой лидер боевиков Виталий Захарченко.

Как известно, в ноябре 2017 года в так называемой "ЛНР" произошел конфликт между Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом, отправленным им в отставку. Корнет обвинил Плотницкого и нескольких его приближенных в подготовке "переворота" и работе на украинские спецслужбы. В свою очередь, Плотницкий заявил, что экс-министр начал сопротивляться своей отставке.

Позже главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, а своим преемником назначил "министра госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника. // Сегодня