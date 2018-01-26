Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Радикал Мосийчук сообщил о задержании в Москве экс-главаря боевиков «ЛНР» Плотницкого

26.01.2018 16:58

Политик отмечает, что о задержании бывшего главаря боевиков подтвердили в Москве

Экс-главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий, который находился в бегах на территории России, арестован в Москве. Об этом написал на своей в Facebook нардный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

плотницкий

Он отметил, что главарям боевиков уготована одна судьба – быть либо убитыми украинскими военными, либо будут устранены российскими спецслужбами.

"Крысы пожирают крыс! Из Москвы подтвердили: вчера ФСБ арестовало бывшего главаря Луганской оккупационной администрации Игоря Плотницкого. И так будет с каждым коллаборантом! Одних, как Гиви и Моторолу, ликвидируют украинские силовики, а других, вроде Плотницкого, зачистят кремлевские спецслужбы", – написал Мосийчук.

Также нардеп добавил, что теперь на очереди другой лидер боевиков Виталий Захарченко.

Как известно, в ноябре 2017 года в так называемой "ЛНР" произошел конфликт между Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом, отправленным им в отставку. Корнет обвинил Плотницкого и нескольких его приближенных в подготовке "переворота" и работе на украинские спецслужбы. В свою очередь, Плотницкий заявил, что экс-министр начал сопротивляться своей отставке.

Позже главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, а своим преемником назначил "министра госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...