Столичного полицейского уволили и объявили ему подозрение в незаконном обыске

Ранее сообщалось об обыске дома у бизнесмена, бывшего гражданина Беларуси, которого якобы шантажировали, угрожая депортацией в страну происхождения.

В Киеве начальника сектора криминальной полиции Голосеевского управления полиции уволили с данной должности, прокуратура объявила ему о подозрении в проведении незаконного обыска жилья. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сегодня, 26 января, прокурор объявил о подозрении начальнику районной криминальной полиции в рамках уголовного производства за незаконный обыск дома у уроженца Беларуси Тимофея Кохновича.

По данным следствия, чиновник внес в протоколы допроса ложные показания о причастности Кохновича к незаконному хранению оружия и боеприпасов. Эти протоколы, а также инициативный рапорт правоохранителя стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении обыска дома у Кохновича, которое суд удовлетворил.

Затем правоохранитель провел обыск жилья. По данным следствия, он точно знал, что разрешение на обыск предоставили на основании искусственно созданных доказательств.

По результатам досудебного следствия чиновнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 384 УК Украины (составление заведомо ложного показания свидетеля для предоставления органу, осуществляющему досудебное расследование, совмещенное с искусственным созданием доказательств обвинения), ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) и ч. 2 ст. 162 УК Украины (незаконное проведение должностным лицом обыска жилья).

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По заключению судебного расследования, проведенного департаментом внутренней безопасности Нацполиции Украины, чиновника уволили с должности начальника районной криминальной полиции.

Напомним, 8 января журналист "1+1 медиа" Евгений Плинский опубликовал пост на странице в Facebook, в котором заявил, что правоохранители "подбросили" Кохновичу в дом патроны непосредственно перед проведением обыска, а впоследствии шантажировали экстрадицией в страну происхождения, требуя выкуп в 300 тыс. долларов. Плинский назвал участников обыска "оборотнями в погонах" и призвал руководство ведомства отреагировать на произошедшее. // 112.ua