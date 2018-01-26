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Полиция опубликовала видео задержания пьяного мужа адвоката ЦПК, которого защищает Шабунин

26.01.2018 17:40

Вчера вечером председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений и документов. 

 Сегодня полиция выложила видо с камер полицейских которые задержали этого персонажа.  Судя по видео водитель был пьян, кроме того отказался предъявить документы на машину и права и оказал сопротивление полицейским.

Євгеній Жуков - начальник Департамента патрульной поліции, опубликовал записи с видеорегистраторов полицейских, которые говорят сами за себя.  В частности он написал: «Лично не знаю этого человека по имени Виталий, да и не хочу, но.. судя по всем постам как лично его, так и страницы Центр Протидії Корупції, которую читают 150 тысяч людей, это позорно и низко - так тупо обманывать людей.

Просто потому, что МЫ АНТИКОРУПЦИОНЕРЫ, МЫ АКТИВИСТЫ, У НАС ЕСТЬ РЕСУРС, НА КОТОРОМ МОЖНО МАНИПУЛИРОВАТЬ МНЕНИЯМИ ЛЮДЕЙ. То есть - просто писать ложь, если не возможно решить вопрос с простым пьяным дядькой за рулем. Чисто по-кентовски: "Виталя, разнеси это по СМИ как антикорупционную заказуху"! "Да не вопрос, Петя" /Ну, в общем, стандартная ситуация: выпил, сел за руль, поехал, остановили, пошел буром, начались звонки якобы "Адвокатам"»

На странице Центр Протидії Корупції было опубликовано сообщение о том что мужа их коллеги прессует полиция якобы из-за деятельности этой организации.

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