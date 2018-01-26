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В Киеве двое мужчин и женщина избили и обстреляли подростков

26.01.2018 17:55

 В Киеве двое молодых мужчин и женщина без каких-либо причин избили двух подростков, которые возвращались из колледжа. 

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

В Киеве двое мужчин и женщина напали и избили на улице подростков

“Двое мужчин и женщина с кулаками набросились на подростков. Во время драки женщина сделала выстрел, предварительно — из пневматического оружия: парень получил незначительное ранение. Начато уголовное производство”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в Печерском районе столицы на улице Иоанна Павла II. В полицию обратились родители пострадавших юношей и сообщили, что их детей избили неизвестные.

Полиция опросила ребят, которые объяснили, что вечером они возвращались с колледжа домой, когда к ним подбежали двое неизвестных, мужчина и женщина, и начали бить. Во время драки у одного из нападавших выпал предмет, похожий на пистолет, который подняла женщина и сделала выстрел.

В результате драки двое ребят получили телесные повреждения. Кроме того, один из несовершеннолетних вследствие выстрела получил травму лба. Им на месте оказана медицинская помощь.

За несколько минут оперативники установили нападающих и задержали. Ими оказались местные жители — 23-летняя девушка и 35-летний и 28-летний мужчины.

Задержанные пояснили, что накануне на улице их избили неизвестные. Увидев ребят, которые шли с колледжа, они решили, что это их обидчики.

С места происшествия правоохранители изъяли пистолет и отправили на экспертное исследование.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

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