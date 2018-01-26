В ГПУ журналистам предложили предоставить факты давления из-за расследования против Порошенко

Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган обратилась к журналисту проекта «Схемы» с просьбой обратиться в полицию с жалобой на имя генпрокурора по факту давления из-за журналистского расследования.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Обращаюсь к журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Facebook о давлении, которое он связывает с выходом расследования «Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента», — написала она.

Сарган также предложила журналисту «предоставить все имеющиеся у него факты угроз, фейковых писем и т. п., свидетельствующие о давлении на него как на журналиста».

По ее словам, «генеральный прокурор Украины готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту».

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