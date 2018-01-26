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В ГПУ журналистам предложили предоставить факты давления из-за расследования против Порошенко

26.01.2018 18:10

Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган обратилась к журналисту проекта «Схемы» с просьбой обратиться в полицию с жалобой на имя генпрокурора по факту давления из-за журналистского расследования.

Об этом она сообщила в Facebook.

ГПУ

«Обращаюсь к журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Facebook о давлении, которое он связывает с выходом расследования «Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента», — написала она.

Сарган также предложила журналисту «предоставить все имеющиеся у него факты угроз, фейковых писем и т. п., свидетельствующие о давлении на него как на журналиста».

По ее словам, «генеральный прокурор Украины готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту».

Ранее журналисты проекта «Схемы» выяснили, что президент Петр Порошенко отдыхал на Мальдивских островах со 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, состоящем из частных вилл посреди Индийского океана. // Realist

 

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