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США расширили санкционный список против России

27.01.2018 00:05

В перечень добавили 9 компаний, еще по 21 санкции уточнили

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Российской Федерации из-за агрессии против Украины. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

санкции

Санкции расширили на 9 российских компаний, еще по 12 санкции уточнили. В документе речь идет о компаниях "Силовые машины", "Киришинефтеоргсинтез", дочерних структурах "Сургутнефтегаз", "Калининграднефтепродукт" и проч.

Кроме того, в санкционный список внесли 21 человека.

Среди людей, на которых распространили санкции - замминистра энергетики РФ Андрей Черезов; директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике РФ Евгений Грабчак, а также глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Напомним, что санкции были введены США и их союзниками по НАТО, а также рядом других стран в отношении Российской Федерации после незаконной аннексии этой страной украинского Крыма и вмешательство в военные действия на востоке Украины. // 112.ua

 

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