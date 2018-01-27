Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Киеве юные отморозки подстрелили и ударили ножом пассажира, заступившегося за кондуктора (фото)

27.01.2018 00:53

 В Киеве трое юношей ранили пассажира, который вступился за кондуктора.

Как сообщили в ГУ НП в столице, конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого оскорбили парни за то, что он сделал им замечание.

1

Молодчики продолжили спор с незнакомцем, который впоследствии перерос в драку на улице. В конце концов правонарушитель достал оружие и дважды выстрелил в оппонента.

2

Пострадавший начал убегать от молодых людей в сторону станции метро "Минская", но один из них догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись.

3

Раненый мужчина обратился за помощью к полицейскому в метро. Капрал полиции передал пострадавшего врачам "скорой", а сам, вызвав подмогу, начал поиски злоумышленников.

4

По предварительному заключению врачей, у уроженца Винницкой области два проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Благодаря свидетельствам очевидцев за несколько минут удалось установить местонахождение подозреваемых. Их задержали в заведении быстрого питания недалеко от места преступления. Общение с задержанными продолжилось в комнате полиции
Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двое несовершеннолетних парней находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции. Их совершеннолетний товарищ также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

Следственным отделом начато сразу два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

Все трое задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, а затем – избрание меры пресечения. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...