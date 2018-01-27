Родные погибшего нацгвардейца рассказали о его конфликте с «дедами» и не верят в самоубийство

Антон Рубан по телефону жаловался на дедовщину, однако из-за страха никогда не называл имен обидчиков

Родители и друзья погибшего в Северодонецке нацгвардейца не верят в самоубийство.

Об этом они заявили в комментарии ТСН.ua.

Погибший – 22-летний военнослужащий Нацгвардии Антон Рубан родом из Черкасской области.

В 2017 году он окончил университет в Черкассах, но перед тем, как забрать документы, ему нужно было пройти военкомат. Там он получил повестку, и как только он прошел комиссию, его отправили в Северодонецк.

На месте выяснилось, что в роте Антона царит настоящая дедовщина. По словам отца парня Павла, Антон постоянно рассказывал о том, как командир роты и старшие военные издеваются над младшими и часто бьют их.

"Он такой парень, что он никому ничего плохого не сделал. Как звонил домой, говорил, что старается избегать всяких конфликтных ситуаций, никогда ни на кого голос не повышает", - рассказал Павел Рубан.

Друг Антона Александр, с которым они вместе учились в университете, подтвердил, что Антон жаловался на дедовщину, но никогда не называл имен обидчиков.

"Боялся говорить лишнее, постоянно оглядывался. Когда разговаривали, часто говорил "Опа, ротный идет, давай" и завершал беседу", - рассказал Александр.

Александр отметил, что смерть Антона не может быть самоубийством. За несколько дней до убийства Антон по телефону рассказал другу о конфликте, который произошел между ним и старшим служащим, родом из Западной Украины.

"Мы видели, что все в СМИ говорят, что это самоубийство. Но это не так. Он мне позвонил 22 января вечером и говорил, что у него был конфликт со старослужащим, то есть с "дедом" так называемым, и что они подрались, у обоих были телесные повреждения. Он мне сказал такую фразу: "Намечается конфликт на днях". И через два дня я узнаю, что его убили", - рассказал Александр.

Согласно информации городской полиции, о гибели Антона стало известно 25 января в 6:30. Он якобы застрелился из своего табельного оружия во время несения службы по охране здания Апелляционного суда Луганской области в Северодонецке. Известно, что в наряде с ним были еще двое военнослужащих.

"Я не верю, что он сам мог так сделать (совершить самоубийство, - ред.). Его либо заставили, либо убили. Имен он не называл. Тот старший ударил Антона, а Антон дал сдачи (этот инцидент произошел за несколько дней до смерти, - ред.). А тот так и сказал ему: "Ну все, парень, конец тебе", - поделился отец.

Местным СМИ удалось пообщаться с работником суда Иваном Наумиком, который рассказал, что конфликт возник якобы из-за того, что он по просьбе Антона купил ему сигарет.

"Когда я вчера ушел на обеденный перерыв, то солдат конвойной службы, который охраняет помещение суда, попросил купить ему сигарет. Я выполнил его просьбу. После этого он подошел ко мне и спросил: докладывал ли я своему руководителю о том, что они меня просили. Я сказал, что нет. Он говорит: она увидела, что я купил им сигареты, доложила их руководству и стала требовать, чтобы они приняли меры. В течение дня этот солдат трижды подходил ко мне и сказал, что ему "хана" будет завтра. А позже сказал: не знает, как эту ночь переживет. И назвал одного из старших конвоя, он его очень боится", - сообщил Иван Наумик в комментарии UA: ДОНБАСС.

Отец парня рассказал ТСН.uа, что они общались со следователем местного отдела полиции, который сообщил им о найденной предсмертной записке. Сами они не видели записки, поэтому не могут подтвердить, был ли это почерк Антона.

"Никто не верит, что он мог ту записку написать. Или его уже так заставили, или сделали вместо него. Мы сами той записки не видели, какой там почерк и что там написано. Говорят, что написано: "Простите меня, родители, за этот шаг, что я сделал", - сказал отец, не сдерживая слез.

На момент публикации редакции не удалось связаться с представителем Луганской полиции для комментария. Однако ранее пресс-секретарь полиции Татьяна Погукай заверила, что правоохранители будут выяснять все обстоятельства произошедшего и мотивы.

Отец погибшего добавил, что получив повестку летом прошлого года, Антон сказал, что убегать и прятаться не будет. "Хотел пойти отслужить свой срок и вернуться домой, зная, что отдал долг Родине", - рассказал Павел Рубан.

Антон успел отслужить всего пять месяцев.

Ольга Скичко