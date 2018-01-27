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На Волині з хабарем у 2000 доларів затримали прокурора та двох його поплічників (фото)

27.01.2018 08:45

Викрили керівника відділу прокуратури та двох його посередників працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчі Служби безпеки України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, неправомірну вигоду прокурор вимагав та одержав від дружини засудженого. За дві тисячі доларів США пообіцяв жінці вирішити питання про дострокове звільнення її чоловіка з місць позбавлення волі.

хабар

Сьогодні, 26 січня, оперативники Управління захисту економіки в Волинській області Нацполіції, слідчі управління Служби безпеки України в Волинській області за процесуального керівництва прокуратури Волинської області затримали керівника відділу прокуратури.

Окрім прокурора правоохоронці затримали і двох осіб, які виконували роль посередників.

хабар

Тривають слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел. довіри (098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

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