Боевики в Луганске не допустили наблюдателей ОБСЕ к так называемому российского «гумконвою»

Боевики так называемой "ЛНР" помешали наблюдателям СММ ОБСЕ посетить территорию, на которой находились грузовики с российским "гумконвоем".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В Луганске четыре члена “ЛНР” (двое из которых были вооруженными) не позволили патрулю миссии последовать на территорию объекта с автоколонной из 10 тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью “Гуманитарная помощь от Российской Федерации”. Один из членов “ЛНР” сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов “ЛНР”, — указано в сообщении.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины указало, что Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь участок российской границы, прилегающую к ОРЛДО.