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В МОК «атлетам из России» строго указали как вести себя во время Олимпиады-2018

27.01.2018 10:51

 Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для спортсменов и представителей делегации из России на Играх-2018.

МОК создал особую комиссию, которая будет внимательно следить за россиянами.

Фото AFP

Исходя из правил, атлеты, должностные лица команды и главы делегации обязаны:

1. Уважать решение исполнительного комитета МОК;

2. Публично и через социальные сети обращаться к представителям делегации только как "OAR", "Олимпийский атлет из России" или "ОАР";

3. Уяснить, что олимпийские атлеты из России будут соревноваться под олимпийским флагом, а во время церемоний награждения будет звучать олимпийский гимн;

4. Все аккредитованные спортсмены и члены делегации во время тренировок, соревнований, в повседневной жизни, а также во время торжественных церемоний должны быть одеты в форму, утвержденную МОК. Значки и аксессуары также должны быть согласованы с Комитетом;

5. Атлеты и члены делегации должны воздерживаться от любой формы публичной активности, связанной с флагом, гимном и государственными символами на всей территории олимпийских объектов, а также в медиа (включая социальные сети, ретвиты и репосты в них). Флаг можно повесить в собственной комнате в Олимпийской деревне, но только после согласования с МОК. Он не должен быть виден снаружи;

6. Спортсмены должны воздерживаться от альтернативных церемоний награждения, организованных Олимпийским комитетом России (ОКР) или третьей стороной для олимпийских атлетов из России на территории олимпийских объектов.

При этом болельщикам использование российского флага не запрещается.

МОК создал особую комиссию, которая будет внимательно следить за россиянами и соблюдением ими правил.

Напомним, МОК в начале декабря принял решение, что на Олимпиаде-2018 смогут выступить "чистые" российские атлеты, не уличенные ранее в употреблении допинга, в статусе "спортсменов-олимпийцев из России". Экипировка россиян должна соответствовать требованиям МОК, в ней не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

Изначально Россия могла быть представлена 500 спортсменами, но сперва на прошлой неделе это количество было сокращено МОК до 389 человек, а в четверг после очередного сокращения заявка сократилась еще более чем в два раза. В итоге в окончательную заявку России вошли 169 спортсменов. // Сегодня

 

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