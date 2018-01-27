Під час одержання хабара затримано старшого інспектора Рахівського райвідділу служби пробації

Працівниками прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області затримано старшого інспектора Рахівського районного відділу служби пробації Закарпатської області Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства Юстиції України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 150 доларів США.

Вказані кошти старший інспектор райвідділу служби пробації отримав за надання умовно засудженому дозволу на виїзд за кордон та відмітки його у журналі умовно засуджених.

Грошові кошти вилучено, тривають першочергові слідчі дії.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-службі прокуратури Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua