У Львові СБУ викрила на хабарі одного з керівників державного підприємства

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників держпідприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва».

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагала від місцевого підприємця тридцять тисяч гривень хабара за погодження договору оренди декількох приміщень державного закладу.

Як «посередника» для отримання грошей вона задіяла свого близького родича.

Правоохоронці затримали зловмисників після одержання першої частини хабара у розмірі десять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Тривають слідчі дії.

Служба безпеки України