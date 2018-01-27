Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

У Львові СБУ викрила на хабарі одного з керівників державного підприємства

27.01.2018 13:00

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників держпідприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва». 

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагала від місцевого підприємця тридцять тисяч гривень хабара за погодження договору оренди декількох приміщень державного закладу.

Фото Служба безпеки України.

Як «посередника» для отримання грошей вона задіяла свого близького родича.

Правоохоронці затримали зловмисників після одержання першої частини хабара у розмірі десять тисяч гривень.

Фото Служба безпеки України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Тривають слідчі дії.

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...