Теракт в Кабуле: более 63 погибших, более 150 раненых

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По предварительным данным, украинцы в результате теракта не пострадали
Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 63 человек. Об этом заявил чиновник местного Минздрава, передает Reuters.
По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 151 человека.
По предварительным данным, украинцы в результате теракта не пострадали.
Сегодня после обеда по местному времени в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник взорвал на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, бомбу, спрятанную в машине скорой помощи. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан. // 112.ua
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