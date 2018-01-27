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Теракт в Кабуле: более 63 погибших, более 150 раненых

27.01.2018 15:50

По предварительным данным, украинцы в результате теракта не пострадали

Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 63 человек. Об этом заявил чиновник местного Минздрава, передает Reuters.

Взрыв в Кабуле, 27 января 2018

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 151 человека.

По предварительным данным, украинцы в результате теракта не пострадали.

Сегодня после обеда по местному времени в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник взорвал на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, бомбу, спрятанную в машине скорой помощи. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан. // 112.ua

 

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