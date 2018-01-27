В Киеве задержали россиянина, выдававшего себя за украинца

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Мужчина прибыл рейсом из Стамбула
В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает Госпогранслужба.
По данным ведомства, мужчина прибыл в Киев сегодня рейсом из Стамбула.
"Гражданин предоставил украинский паспорт, однако сотрудники Госпогранслужбы сразу обнаружили замену страницы с установочными данными. В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за 1000 € у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями. Проверив по базам данных, пограничники также установили что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками", – рассказали в ведомстве.
По данному факту были проинформированы правоохранительные органы. // Сегодня
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