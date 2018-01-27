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В Киеве задержали россиянина, выдававшего себя за украинца

27.01.2018 16:56

Мужчина прибыл рейсом из Стамбула

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Фото: pixabay

По данным ведомства, мужчина прибыл в Киев сегодня рейсом из Стамбула.

"Гражданин предоставил украинский паспорт, однако сотрудники Госпогранслужбы сразу обнаружили замену страницы с установочными данными. В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за 1000 € у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями. Проверив по базам данных, пограничники также установили что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками", – рассказали в ведомстве.

По данному факту были проинформированы правоохранительные органы. // Сегодня

 

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