В Кривом Роге онлайн порно-студя работала прямо напротив горисполкома

Полицейскими областного управления выявлена ​​группа преступников из числа жителей города Кривого Рога, которые на протяжении 2017 года, используя уязвимое состояние, осуществляли вовлечение молодых женщин в изготовление и распространение порнографической продукции.

24 января полицейскими проведено 10 обысков на съемных квартирах, которые были оснащены под веб-студии, а также по месту жительства преступников. Изъято 35 единиц компьютерной техники, 35 веб-камер и другие вещественные доказательства.

В ходе досудебного расследования установлено более 30 девушек, в том числе 2 несовершеннолетних, которые были втянуты в указанную преступную деятельность.

Сейчас двух организаторов задержаны и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщение о подозрении по признакам ч. 5 статьи 301 УК (Распространение порнографической продукции) и ч. 2 статьи 149 УК (Торговля людьми). Продолжаются следственные действия.