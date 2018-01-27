В Одессе полиция поймала домушников-рецидивистов

Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі у скоєнні ряду квартирних крадіжок викрили та затримали двох раніше судимих мешканців Одещини віком 34 та 38 років.

Зловмисники, шляхом пошкодження віконних рам, проникали до квартир громадян, звідки таємно викрадали цінні речі.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисників співробітники поліції виявили численну кількість викрадених речей, серед яких є мобільні телефони, фотоапарати, інші гаджети та цінне майно.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви впізнали у викрадених речах своє майно, прохання звертатися до Приморського відділу поліції в м. Одесі за тел.: (048) 722-45-42 або на спецлінію «102».

Приморський відділ поліції в м. Одесі