На Киевщине грабители жестоко пытали пенсионеров

В Киевской области полицейские задержали группу разбойников, которые пытали пенсионеров, отбирая у них деньги и ценности. По подозрению в серии нападений задержаны двое ранее судимых жителей Винницкой области, 27 и 36 лет, а также 18-летняя местная студентка, сообщили в пресс-службе полиции области.

Разбойные нападения члены группы устраивали в Богуславском районе, а их жертвами становились одинокие пожилые пенсионеры – поздно вечером в их дома врывались грабители, жестоко избивали, а после этого связывали и уносили ценные вещи и деньги.

Работники полиции сумели установить и задержать подозреваемых на протяжении суток: оперативники уголовного розыска киевской областной полиции, вместе с копами Мироновского и Богуславского районов задержали нападавших, которые прятались в Бородянском районе.

После обыска места временного проживания задержанных были обнаружены вещественные доказательства их причастности к преступлениям.

В настоящий момент удалось установить двоих потерпевших: 76-летнего пенсионера из села Кидановка, который сейчас находится в больнице – у него, после жестокого избиения, забрали около трех тысяч гривен, мобильный телефон, электроприборы, одежду, обувь и большое количество продуктов, которые дедушка получал от сына из-за границы.

Во время подворового обхода села полицейские обнаружили еще одну пострадавшую, которая не стала обращаться к стражам порядка: ее также избили, связали и отобрали все найденные деньги, музыкальный центр и продукты.

Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также ведется проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям.

Открыто уголовное производство по статье "разбой", задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня