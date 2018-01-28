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В МВД в 2017 году растратили финансовых и материальных ресурсов на 81 млн. гривен

28.01.2018 00:53

 Внутренний аудит Министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на 81 млн гривен в 2017 году.

Об этом сказал начальник департамента внутреннего аудита Александр Грибовский, передают Українські Новини.

В 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен

Он сообщил, что в 2017 году проведено 587 аудитов и проверок.

"По результатам проведенной работы в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен", - сообщил начальник департамента.

Принятыми мерами обеспечено возмещение только половины убытков.

В частности, обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии.

Также в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на 2,1 млн гривен.

 

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