В МВД в 2017 году растратили финансовых и материальных ресурсов на 81 млн. гривен

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Внутренний аудит Министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на 81 млн гривен в 2017 году.
Об этом сказал начальник департамента внутреннего аудита Александр Грибовский, передают Українські Новини.
Он сообщил, что в 2017 году проведено 587 аудитов и проверок.
"По результатам проведенной работы в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен", - сообщил начальник департамента.
Принятыми мерами обеспечено возмещение только половины убытков.
В частности, обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии.
Также в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на 2,1 млн гривен.
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