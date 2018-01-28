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Задержаны десятки чиновников миграционной службы, причастных к незаконной выдаче загранпаспортов

28.01.2018 01:45

Чиновники Государственной миграционной службы Украины причастны к незаконным схемам выдачи заграничных паспортов, заявляет начальник департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины Евгений Коваль.

В ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве он рассказал, что с после получения безвизового режима с Европейским союзом появился ажиотаж вокруг получения загранпаспортов, что породило множество незаконных схем получения документов для выезда за границу.

Чиновники Госмиграционной службы причастны к незаконной выдаче загранпаспортов

"Спрос всегда порождает предложение. В сети Интернет есть множество объявлений о предоставлении помощи при получении загранпаспортов, цена вопроса - от 2,5 тыс. до 25 тыс. грн в зависимости от срока. Даже при поверхностной проверке установлено, что каждое из них имеет коррупционные контакты в подразделениях миграционной службы или вообще создано чиновником этой службы", - рассказал Е.Коваль.

По его словам, в последнее время задержаны "десятки взяточников миграционной службы". "Но это не уменьшает и не изменяет ситуацию к лучшему. Поэтому внутренняя безопасность вместе со следователями Национальной полиции взялась за документирование схемы в целом... Информирую, что в ближайшее время будет проведена реализация и задержания", - сообщил он. // Интерфакс-Украина

 

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