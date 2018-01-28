В Борисполе обезвредили грузинско-украинскую шайку домушников

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Подозреваемых отправили в следственный изолятор
В Борисполе задержали "на горячем" четырех злоумышленников, которые "обчистили" две квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным ведомства, в состав группы входили двое граждан Грузии и двое уроженцев Полтавы.
"Подозреваемые временно проживали в одном из местных хостелов. Проникали в квартиры путем взлома замков, в период отсутствия хозяев. Передвигались на автомобиле "Daewoo Lanos", в котором полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи: ювелирные украшения, ноутбуки, радиотелефон, денежные средства, женские сумки и большое количество преступных орудий для взлома замков", – рассказали правоохранители.
В настоящее время подозреваемые задержаны помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. // Сегодня
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....