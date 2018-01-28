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В Борисполе обезвредили грузинско-украинскую шайку домушников

28.01.2018 02:34

Подозреваемых отправили в следственный изолятор

В Борисполе задержали "на горячем" четырех злоумышленников, которые "обчистили" две квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фото: Нацполиция

По данным ведомства, в состав группы входили двое граждан Грузии и двое уроженцев Полтавы.

"Подозреваемые временно проживали в одном из местных хостелов. Проникали в квартиры путем взлома замков, в период отсутствия хозяев. Передвигались на автомобиле "Daewoo Lanos", в котором полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи: ювелирные украшения, ноутбуки, радиотелефон, денежные средства, женские сумки и большое количество преступных орудий для взлома замков", – рассказали правоохранители.

В настоящее время подозреваемые задержаны помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. // Сегодня

 

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