В Борисполе обезвредили грузинско-украинскую шайку домушников

В Борисполе задержали "на горячем" четырех злоумышленников, которые "обчистили" две квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным ведомства, в состав группы входили двое граждан Грузии и двое уроженцев Полтавы.

"Подозреваемые временно проживали в одном из местных хостелов. Проникали в квартиры путем взлома замков, в период отсутствия хозяев. Передвигались на автомобиле "Daewoo Lanos", в котором полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи: ювелирные украшения, ноутбуки, радиотелефон, денежные средства, женские сумки и большое количество преступных орудий для взлома замков", – рассказали правоохранители.

В настоящее время подозреваемые задержаны помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. // Сегодня