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На Чернігівщині СБУ блокувала розкрадання сировини з нафтопроводів

28.01.2018 08:45

Співробітники Служби безпеки України у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу блокували на Чернігівщині розкрадання сировини з нафтопроводу.

Правоохоронці встановили, що зловмисники зробили вріз до нафтопроводу на одній із ділянок, що належить ПАТ «Укрнафта». Ділки перекачували сировину в паливнозаправні машини та реалізовували на «чорному» ринку.

СБУ

За висновками фахівців, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства перевіряється можлива причетність до оборудки посадовців різних відомств.

 

Прес-центр СБ України

 

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