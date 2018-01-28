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Чемпион мира по версии WBO Усик победил Бриедиса и забрал его пояс чемпиона WBC

28.01.2018 01:30

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) завоевал и титул чемпиона мира WBC, отобрав его у латвийца Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО).

Бой проходил в очень напряженной и зрелищной борьбе, много раундов были тяжелыми для подсчета. После 12-ти раундов боя судьи вынесли свой вердикт: 114:114 и дважды 115:113 в пользу Александра Усика. Победу решением большинства судей одержал в этом бою Александр Усик.

Помимо этого он отобрал у Бриедиса титул WBC, и теперь является чемпионом мира по двум версиям. В запланированном на май финале Усик встретится с победителем боя 3 февраля в Сочи между Муратом Гассиевым и Юньером Дортикосом.

 

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