День памяти жертв Холокоста: Израиль выразил недовольство польской трактовкой истории

Поляки много лет боролись против использования таких фраз, как «польские лагеря смерти», которые означают, что Польша, по крайней мере, частично ответственна за лагеря, где миллионы людей, в основном евреи, были убиты нацистской Германией.

В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Израиль призвал Польшу внести изменения в законопроект, одобренный на этой неделе польскими законодателями, который запретил бы использовать заявления о том, что Польша несет какую-то ответственность за преступления против человечности, совершенные нацистской Германией на ее территории.

Как передает Радио Свобода, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что поручил своему послу встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, чтобы выразить протест против законопроекта, из-за принятие которого использование фразы вроде «польские лагеря смерти», будет караться лишением свободы до трех лет.

«Закон необоснован, я категорически против этого. Невозможно изменить историю, и Холокост нельзя отрицать», – сказал Нетаньягу.

Польская сторона эти заявления премьера Израиля пока не комментировала.

Поляки много лет боролись против использования таких фраз, как «польские лагеря смерти», которые означают, что Польша, по крайней мере, частично ответственна за лагеря, где миллионы людей, в основном евреи, были убиты нацистской Германией. Лагеря были построены и эксплуатировались нацистами после вторжения в Польшу в 1939 году.

Так, вчера в Освенциме, на юге Польши, в бывшем нацистском лагере почтили жертв Холокоста. Пожилые люди, которые выжили после нацистских издевательств, а также политические чиновники собрались на памятные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и к 73-й годовщине освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау.

В столице Польши Варшаве государственный секретарь США Рекс Тиллерсон принял участие в траурных мероприятиях на месте мемориала погибшим евреям. Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении по случаю дня памяти жертв Холокоста предостерегла от антисемитизма, в частности указывая на роль образования в обучении молодежи о нацистском прошлом в стране. // УНИАН