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В бразильском танцклубе неизвестные застрелили 14 человек

28.01.2018 10:51

Власти подозревают, что устроенная стрельба связана с разбирательствами из-за наркотиков

 В субботу, 27 января, в Бразилии в переполненном танцевальном клубе городе Форталеза вооруженные неизвестные люди расстреляли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Reuters.

Бразилия

Еще минимум шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

Сообщается, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и без разбора начала стрелять во внутреннем дворе.

Причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков. // 112.ua

 

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