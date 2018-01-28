В бразильском танцклубе неизвестные застрелили 14 человек

В субботу, 27 января, в Бразилии в переполненном танцевальном клубе городе Форталеза вооруженные неизвестные люди расстреляли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Reuters.

Еще минимум шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

Сообщается, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и без разбора начала стрелять во внутреннем дворе.

Причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков. // 112.ua