В бразильском танцклубе неизвестные застрелили 14 человек

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Власти подозревают, что устроенная стрельба связана с разбирательствами из-за наркотиков
В субботу, 27 января, в Бразилии в переполненном танцевальном клубе городе Форталеза вооруженные неизвестные люди расстреляли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Reuters.
Еще минимум шесть человек получили травмы и были госпитализированы.
Сообщается, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и без разбора начала стрелять во внутреннем дворе.
Причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков. // 112.ua
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....