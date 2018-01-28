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Навальный призвал «избирзабастовщиков» выходить на площадь Пролетарской Диктатуры и Тверскую

28.01.2018 03:07

Политик Алексей Навальный накануне намеченной на воскресенье "Забастовки избирателей" развернул активную просветительскую кампанию: он "в жанре путеводителя" назвал лучшие места Москвы и Петербурга, которые стоит посетить желающим: это ближайшие к городским администрациям Тверская улица и площадь Пролетарской Диктатуры.

Соратники Навального подавали заявки на митинги в крупнейших городах страны, но власти их не согласовали. "В целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика глумления и издевательства. Либо создавайте подконтрольный нам оргкомитет, либо избегайте тем коррупции и поддельных выборов. Тогда разрешим вам в собственном городе на улицу выйти", - возмутился Навальный. К бойкоту выборов и забастовке он начал призывать после того, как его не зарегистрировали кандидатом в президенты из-за наличия судимости.

Картинки по запросу Навальный

"Остаться (28 января) дома - это дать им сигнал "я готов потерпеть еще шесть лет", - указывает Навальный. - Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны".

В последнюю неделю противодействие сотрудникам штабов Навального усилилось, но он призывал участвовать в забастовке вопреки запугиваниям.

По замыслу организаторов, массовые акции в воскресенье должны пройти в десятках городов России. Навальный называет выход на митинг "в 99% случаев - самым безопасным, самым эффективным и самым простым способом политической борьбы". "Участвуйте. Без вас ничего не получится. Не ждите ничего и участвуйте прямо в это воскресенье. Как бы нас ни запугивали, никакие массовые репрессии против участников мероприятий невозможны", - написал оппозиционер в своем блоге. // NEWSru.com

 

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