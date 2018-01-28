«Полковник ФСБ», освободившись после отсидки за убийство, занялся мошенничеством

Мошенник, представляясь сотрудником спецслужб, знакомился с людьми, представлялся им как разведчик-диверсант одной из воинских частей, после чего рассказывал, что у него тяжелобольной сын, а он собирает деньги на его лечение, сообщает «АиФ».

По данным издания, в Туруханском районе Красноярского края задержанный таким образом взял в долг у знакомого 400 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.

После задержания лже-полковника выяснилось, что ранее он был судим за различные преступления, в том числе за убийство и мошенничество. Освободился из мест лишения свободы он в 2015 году и и нашел себе новый вид «заработка». Следствие ФСБ считает, что найдутся и другие пострадавшие от действий мошенника. // Преступная Россия