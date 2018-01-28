Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

«Полковник ФСБ», освободившись после отсидки за убийство, занялся мошенничеством

28.01.2018 11:55

 В Красноярске задержали ранее судимого за убийство и мошенничество мужчину с документами полковника ФСБ.

Мошенник, представляясь сотрудником спецслужб, знакомился с людьми, представлялся им как разведчик-диверсант одной из воинских частей, после чего рассказывал, что у него тяжелобольной сын, а он собирает деньги на его лечение, сообщает «АиФ».

В Красноярске за мошенничество задержан ранее судимый за убийство лже-полковник ФСБ

По данным издания, в Туруханском районе Красноярского края задержанный таким образом взял в долг у знакомого 400 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.

После задержания лже-полковника выяснилось, что ранее он был судим за различные преступления, в том числе за убийство и мошенничество. Освободился из мест лишения свободы он в 2015 году и и нашел себе новый вид «заработка». Следствие ФСБ считает, что найдутся и другие пострадавшие от действий мошенника. // Преступная Россия

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...