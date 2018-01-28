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Под Николаевом автомобиль сбил пьяную 13-летнюю школьницу, сидевшую на обочине

28.01.2018 13:00

Пострадавшая возвращалась вместе с 16-летней сестрой и 17-летним другом из соседнего села.

27 января ночью в Николаевской области водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на нетрезвую 13-летнюю девушку.

Пострадавшая девочка с многочисленными переломами была госпитализирована / фото PMG.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Н-11 "Николаев-Днепропетровск" в с. Мешково-Погорелово Витовского района, поступило в полицию сегодня около 2:30 от 27-летнего водителя такси. Мужчина, не заметив на обочине дороги сидячую девушку, совершил на нее наезд. Водитель вызвал и полицию, и скорую", - сказано в сообщении.

Сообщается, что несовершеннолетняя пострадавшая возвращалась вместе с 16-летней сестрой и 17-летним другом из соседнего села, где все вместе отдыхали и в какой-то момент подростки упустили ее из виду. Когда произошла автоавария, несовершеннолетняя сидела на обочине дороги. По заключению медиков в крови пострадавшей обнаружено 2 промилле алкоголя.

"В настоящее время полицейские уже пообщались с матерью девушки и составили в отношении нее административный протокол за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Следователями по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - уточнили в полиции.

Потерпевшая девушка с многочисленными переломами была госпитализирована. В настоящее время ее состояние расценивается медиками как крайне тяжелое. // УНИАН

 

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