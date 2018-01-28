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Ухабы на дорогах: британцы тоже от них страдают (фото)

28.01.2018 12:47

В Украине шутки о состоянии дорог давно стали традиционными - однако и британцы все чаще жалуются на состояние дорог в стране.

И не только жалуются, но и присылают Би-би-си свои фотографии самых разнообразных луж, ям и колдобин.

Дорога в Шотландии

Фото: ROBERT GRAHAM

Роберт Грэм прислал эту фотографию трассы C33 близ деревни Бранденлоуз в Шотландии, неподалеку от границы с Англией. По его словам, для многих местных деревень и ферм это единственная дорога, связывающая их с внешним миром.

Дорожная яма в Глазго

Фото: DOM HOWELL

Шотландские дороги оставляют желать лучшего не только в сельской местности. Дом Хауэлл говорит, что был потрясен размерами этой рытвины в Глазго. По его словам, "из этого чудовища выползали какие-то провода".

Выбоины в районе Олтрингем в Манчестере

Фото: @CARTWRIGHTIAN

Иногда дорожные выбоины живут стайками. @cartwrightian опубликовал в "Твиттере" целый архипелаг колдобин на круговом перекрестке в Манчестере. Он говорит, что теперь опасается за подвеску своего автомобиля.

Дорожная яма в графстве Саррей

Фото: @BARZI28

Некоторые ямы уже больше напоминают траншеи. @Barzi28 посадил выбоину в графстве Саррей резиновую уточку, чтобы привлечь к ней внимание. "Я налетел на эту яму на велосипеде и оказался в больнице", - пишет он.

Дорожная яма в Олдеме

Фото: MICHAEL DEVEREUX

Некоторых больше впечатляет глубина выбоин. Майкл Деверё сфотографировал эту яму в городе Олдэм, близ Манчестера. Он призывает местный муниципалитет засыпать ее, "пока там кто-нибудь не утонул".

Колдобина в Райгейте

Фото: PARAS JETHWA

Эту колдобину Парас Джетуа сфотографировал в Райгейте, после того как повредил на ней колесо.

Графство Антрим, Северная Ирландия

Фото: EUGENE DIAMOND

Некоторые дороги, кажется, больше рассчитаны на марсоходы. Эту Юджин Даймонд обнаружил в графстве Антрим в Северной Ирландии. Он говорит, что дорога "срочно нуждается в новом покрытии". Вам так не кажется?

 

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