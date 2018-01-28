В Финляндии подсчитали, сколько стоит владение и использование личного авто в этой стране

Как отмечает Союз автомобилистов Финляндии, самый экономный вариант – это подержанная машина, однако при покупке авто стоит учитывать и другие факторы.

Союз автомобилистов подсчитал, сколько стоит владение и использование личного авто. Согласно этим подсчетам, содержание, например, Шкоды или Фольксвагена стоимостью от 20 до 30 тысяч евро обходится в 6 тысяч евро в год.

Фото: Esko Jämsä / AOP

Как отмечает руководитель пресс-службы Союза автомобилистов Юкка Толванен, на удивление многие автомобилисты считают расходы на топливо ключевыми. Однако, по словам Толванена, самым большим расходом при содержании автомобиля является его понижение в цене. Стоимость новой машины стремительно падает после первых месяцев эксплуатации.

– Если думать только о стоимости, о деньгах, то лучшим вариантом станет подержанная, не новая машина. Однако тут уже в игру вступают факторы удобства и безопасности. Не стоит забывать и об экологии. Будучи автомобилистом, только о деньгах думать нельзя, – говорит Юкка Толванен. // Служба новостей Yle