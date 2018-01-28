Шесть канадских университетов получают анонимные посылки с секс-игрушками

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Как минимум шесть студенческих советов университетов Канады продолжают получать анонимные подарки, которые содержат множество разных предметов с Amazon: от секс-игрушек и лампочек до компьютерных принадлежностей.
Предметы приходят в студсоветы в упаковке с Amazon, однако никаких данных о том, кто заказал доставку, нет, пишет torontovka.com.
Студсовет в University of Regina получил 15 анонимных подарков с Amazon с прошлого ноября, во многих из них были разные предметы. Среди прочего были чехлы для iPad и секс-игрушки для мужчин.
Члены студсоветов говорят, что считают это каким-то забавным розыгрышем и им интересно посмотреть, что будет дальше.
Пять других советов университетов: Dalhousie в Галифаксе, St. Francis Xavier в Антигонише, Ryerson в Торонто, Wilfrid Laurier в Уотерлу и University of Manitoba в Виннипеге тоже подтвердили, что получают загадочные посылки с Amazon с весны. Каждый университет получил до 40 заказов.
Сама компания Amazon в курсе дела и тоже пытается выяснить, кто же стоит за всеми этими заказами.
Только в University of Regina заказов было получено на сумму $1000.
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....