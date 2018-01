Шесть канадских университетов получают анонимные посылки с секс-игрушками

Предметы приходят в студсоветы в упаковке с Amazon, однако никаких данных о том, кто заказал доставку, нет, пишет torontovka.com.

Студсовет в University of Regina получил 15 анонимных подарков с Amazon с прошлого ноября, во многих из них были разные предметы. Среди прочего были чехлы для iPad и секс-игрушки для мужчин.



Члены студсоветов говорят, что считают это каким-то забавным розыгрышем и им интересно посмотреть, что будет дальше.



Пять других советов университетов: Dalhousie в Галифаксе, St. Francis Xavier в Антигонише, Ryerson в Торонто, Wilfrid Laurier в Уотерлу и University of Manitoba в Виннипеге тоже подтвердили, что получают загадочные посылки с Amazon с весны. Каждый университет получил до 40 заказов.



Сама компания Amazon в курсе дела и тоже пытается выяснить, кто же стоит за всеми этими заказами.



Только в University of Regina заказов было получено на сумму $1000.