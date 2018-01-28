Уличному грабителю в Херсоне стаффордширский терьер порвал задницу на месте преступления

Дважды не повезло грабителю, который напал на херсонского бизнесмена. Место преступления налетчик покинул с разбитой в кровь физиономией, и...разорванной ягодицей.

Дело было вечером на проспекте 200 лет Херсона, где скромный коммерсант после работы решил вынести мусор из офиса на первом этаже жилой многоэтажки.

Едва Александр направился к дворовой площадке с контейнерами для бытовых отходов, как на него вихрем налетел неизвестный мужчина. Он сбил бизнесмена с ног, вырвал у него из рук объемистый пакет (видать, решил, что там невесть какие ценности). И как конь, помчался с «добычей» куда глаза глядят.

Однако по дороге он миновал девушку, которая выгуливала любимую собачку – стаффордширского терьера, по «милой» херсонской привычке не надев ему намордника. При виде бегущего человека у бойцового пса сработал инстинкт преследователя. Он мигом вырвал поводок из слабых ручек хозяйки, и кинулся следом за грабителем.

Затем догнал его и мощными челюстями вцепился в ягодицу. Толчка хватило, чтобы беглец поскользнулся на смеси льда со снегом, и воткнулся головой в бордюр, расшибив себе лицо. Причем все это время «добрая собачка» не отрывалась от его филейной части, разорвав штаны и основательно пустив кровь.

Когда к упавшему добежали предприниматель и девушка, тот уже не знал, на каком свете находится. Бизнесмен сбегал за находившейся в машине тряпками и аптечкой. Общими усилиями они оттерли бедолагу от крови, и обработали многочисленные раны и ссадины.

Полицию никто вызывать и не подумал: сочли, что злоумышленник и так достаточно наказан. Однако бизнесмен не упустил случая поиздеваться на «гангстером», и напоследок показал, что находится в пакете, за которым он так старательно охотился. Последовала немая сцена: и без того обезображенную физиономию грабителя просто перекосило от разочарования. // Херсонцы