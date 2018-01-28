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На акциях «Забастовка избирателей» в России задержаны 180 человек. В том числе Навальный

28.01.2018 13:44

Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время акции «Забастовка избирателей». Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его «отбивать [у полиции] не надо».

На акциях в поддержку «Забастовки избирателей» Алексея Навального по всей России задержаны более 180 человек. Об этом по состоянию на 15:00 по Москве сообщает «ОВД-Инфо»..

Картинки по запросу «Забастовка избирателей»

Больше всего задержанных — 28 человек — зафиксировано в Уфе. Еще 15 человек задержаны в Кемерово, 10 — в Томске. В Москве и Санкт-Петербурге акции в 14:00 только начались, но там уже задержаны, соответственно, восемь и семь активистов.

Навального задержали на подходе к Пушкинской площади, перед этим он в течение нескольких минут шел в толпе сторонников по обочине Тверской улицы.

  • «Забастовка избирателей» — акция Алексея Навального, который призывает не участвовать в выборах президента России, до которых его не допустили. Акция прошла в крупнейших городах страны, где находятся «штабы забастовки» Навального.
  • В большинстве случаев местные власти не согласовали проведение акций Навального. // Медуза

 

 

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