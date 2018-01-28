На акциях «Забастовка избирателей» в России задержаны 180 человек. В том числе Навальный

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Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время акции «Забастовка избирателей». Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его «отбивать [у полиции] не надо».
На акциях в поддержку «Забастовки избирателей» Алексея Навального по всей России задержаны более 180 человек. Об этом по состоянию на 15:00 по Москве сообщает «ОВД-Инфо»..
Больше всего задержанных — 28 человек — зафиксировано в Уфе. Еще 15 человек задержаны в Кемерово, 10 — в Томске. В Москве и Санкт-Петербурге акции в 14:00 только начались, но там уже задержаны, соответственно, восемь и семь активистов.
Навального задержали на подходе к Пушкинской площади, перед этим он в течение нескольких минут шел в толпе сторонников по обочине Тверской улицы.
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