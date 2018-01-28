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У результаті ДТП на вулиці Академіка Заболотного у Києві згоріли 4 автомобілі (відео)

28.01.2018 14:38

 На винуватця аварії патрульні поліцейські склали відповідні адмінматеріали.

ДТП сталася зранку, 28 січня. Водій вантажного автомобіля Scania рухався вулицею Академіка Заболотного від Столичного шосе в сторону Одеської траси.

Фото Патрульна поліція України.

На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка водій вантажного транспортного засобу не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металічну опору, що розміщена на розділювальній смузі.

Від удару металева конструкція (вагою близько 6 тон), яку перевозили у кузові вантажівки, полетіла вперед та знесла кабіну авто. Кабіна опинилася на зустрічній смузі й моментально спалахнула вогнем, який перекинувся ще на декілька автомобілів.

На місце події прибули пожежники, які локалізували загорання. У результаті згоріли 4 автомобілі, включно з вантажівкою Scania. 

Також на місці працювали бригади швидкої допомогти. На щастя, у цій ДТП обійшлося без потерпілих. Лікарі оглянули усіх учасників пригоди, від шпиталізації вони відмовилися.

На водія вантажного автомобіля Scania патрульні поліцейські оформили адміністративні матеріали за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Рух вулицею Академіка Заболотного частково відновлено.

Патрульна поліція України

 

 

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