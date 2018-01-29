Генпрокурор выступил за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия

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По мнению главы ГПУ, преступник больше всего боится вооруженного отпора
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что является сторонником легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Об этом он сказал в интервью "Сегодня".
"Я являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать", - заявил Луценко.
Генпрокурор отметил, что каждый год с начала АТО количество убийств становится меньше на 10—15%. Причина, по его мнению – что оружия на руках много, а преступник больше всего боится вооруженного отпора. // 112.ua
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