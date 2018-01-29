На Сумщине заместителя главы райадминистрации застрелили на охоте

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В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации.
Об этом ообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова.
debaty.sumy.ua
По ее словам, сегодня в 10.38 на линию "102" поступил сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек.
"Личность погибшего установили быстро: он работал заместителем председателя Лебединского районной администрации, а также был депутатом районного совета. Сейчас полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства мы выясняем, что стало причиной данной трагедии. Не исключаем, что это был несчастный случай", – сказала Биганова.
Она отметила, что убитому было 60 лет. // Сегодня
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