Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Сумщине заместителя главы райадминистрации застрелили на охоте

29.01.2018 01:48

В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации.

Об этом ообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова.

debaty.sumy.ua

debaty.sumy.ua

По ее словам, сегодня в 10.38 на линию "102" поступил сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек.

"Личность погибшего установили быстро: он работал заместителем председателя Лебединского районной администрации, а также был депутатом районного совета. Сейчас полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства мы выясняем, что стало причиной данной трагедии. Не исключаем, что это был несчастный случай", – сказала Биганова.
Она отметила, что убитому было 60 лет. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...