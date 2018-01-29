Курсант московского университета МВД ловил «на живца» и грабил геев

По данным университета, курсанта 3-го курса Московского университета МВД имени Кикотя задержали в подмосковном Королеве 25 января и забрали в отдел для разбирательства

Курсант университета МВД задержан по подозрению в серии грабежей и разбоев в подмосковной Электростали. Будущий полицейский знакомился в интернете с геями, а при встрече вместе с друзьями учинял над новыми знакомыми расправу и забирал все ценности, утверждает "Московский комсомолец". Пресс-служба университета сообщила, что курсанта исключили, но деталей о его проступках не приводит.

По данным университета, курсанта 3-го курса Московского университета МВД имени Кикотя задержали в подмосковном Королеве 25 января и забрали в отдел для разбирательства "по установлению причастности в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей 162 УК РФ". Речь идет о разбое - нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия.

Источник МК утверждает, что молодой человек вместе со своими друзьями (двое задержаны, а еще двое разыскиваются) знакомился в социальных сетях с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, входил к ним в доверие и назначал встречу. Но вместо интимного общения курсант с приятелями под угрозой насилия забирал у новых знакомых деньги и другие ценности. Подельники рассказали, что по этой схеме ограбили не одного гомосексуалиста и их главный расчет был в том, что потерпевшие не будут обращаться в полицию.

Имя курсанта в публикации изменили, но газета утверждает, что его отец - сотрудник ФСБ, а однокурсники полностью исключили нужду как мотив преступлений. // NEWSru.com