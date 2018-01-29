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Украинские биатлонисты отобрали золото у россиян на чемпионате Европы

29.01.2018 02:39

Сборная Украины выиграла смешанную эстафету чемпионата Европы по биатлону Украины выиграла смешанную эстафету чемпионата Европы по биатлону

В итальянском Риднау на чемпионате Европы по биатлону прошла смешанная эстафета, в которой победу одержала сборная Украины.

Украины выиграла смешанную эстафету чемпионата Европы по биатлону

В составе украинской команды выступали Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Журавок закончила первый этап на 13-м месте, а Варвинец подняла команду на 5-ю позицию после второго этапа. На первое место Украину вывел Артем Прима на третьем этапе. Перед последней стрельбой разница между украинской сборной и Россией была всего в пять секунд, но Пидручный отстрелялся с семи патронов, а россиянин Логинов - с восьми, что и принесло украинцам победу.

Это уже второе "золото" Украины на чемпионате Европы - ранее Ирина Варвинец выиграла золотую медаль в спринте и серебро в пасьюте. // УНИАН

 

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