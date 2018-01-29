В США на автомойке застрелили 5 человек

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Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
Трагедия произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсбурга в 03:00 по местному времени.
Отмечается, что жертвами стали трое мужчин и две женщины.
Пока не известно, есть ли среди погибших стрелок. В полиции также отметили, что еще один человек был ранен.
Полиция других подробностей не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности пока нет. // УНН
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