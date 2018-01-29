В Киеве задержали еще одного члена вокзальной ментовско-воровской банды

Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы

Столичная прокуратура задержала еще одного члена банды "оборотней в погонах", которая полгода крышевала воров на Центральном ж/д вокзале.

"Это 38-летний ранее судимый мужчина, который совершал кражи на вокзале под прикрытием сотрудников Нацполиции. В номере одной из киевских гостиниц, где скрывался подозреваемый, обнаружили пакет с телефонными сим-картами, наркотики и марихуану", — сообщили в прокуратуре. Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в минувший четверг полиция задержала шестерых сотрудников полиции на станции "Киев-Пассажирский", под прикрытием которых воры ромской национальности обворовывали пассажиров. Возглавлял банду подполковник полиции, контролировавший работу карманников. // Сегодня