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В Киеве задержали еще одного члена вокзальной ментовско-воровской банды

29.01.2018 07:54

Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы

Столичная прокуратура задержала еще одного члена банды "оборотней в погонах", которая полгода крышевала воров на Центральном ж/д вокзале.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Это 38-летний ранее судимый мужчина, который совершал кражи на вокзале под прикрытием сотрудников Нацполиции. В номере одной из киевских гостиниц, где скрывался подозреваемый, обнаружили пакет с телефонными сим-картами, наркотики и марихуану", — сообщили в прокуратуре. Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в минувший четверг полиция задержала шестерых сотрудников полиции на станции "Киев-Пассажирский", под прикрытием которых воры ромской национальности обворовывали пассажиров. Возглавлял банду подполковник полиции, контролировавший работу карманников. // Сегодня

 

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