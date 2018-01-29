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На Львовщине задержали живодера, который украл и задушил собаку родственника

29.01.2018 08:36

Во Львовской области задержали мужчину, который похитил и задушил собаку. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Позавчера, около 11:00, патрульные получили сообщение о краже собаки на улице Тракт Глинянский. Экипаж полиции получил описание мужчины и породу собаки.

Во Львовской области задержали мужчину, который задушил собаку

"Впоследствии офицеры обнаружили указанное лицо. Животное было уже мертво. Преступник тянул собаку за ошейник в подвешенном состоянии, вследствие чего животное погибло.

Мужчина оказался родственником владельца животного. Патрульные задержали 62-летнего гражданина и вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

На месте работали следователи и эксперт. Впоследствии мужчину доставили в Лычаковский отдела полиции. Открыто уголовное производство за жестокое обращение с животными. // УНН

 

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