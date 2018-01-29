Из трусов россиянки, направлявшейся в Израиль, «добыли» алмазов на 8 миллионов рублей

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В московском аэропорту Домодедово задержали россиянку, которая пыталась вывезти в Израиль ограненные алмазы на сумму более 8 миллионов рублей. Об этом в субботу, 27 января, сообщается на сайте МВД РФ.
Пассажирка 1964 года рождения должна была лететь в Тель-Авив. Согласно данным полиции, масса изъятых у нее бриллиантов составляет почти 437 карат.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга») и 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»). // Lenta.ru
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....